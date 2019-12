Calcio 1a Cat 14 giornata: sconfitte casalinghe per Perticara, Morciano e Athletic Poggio

Sport

Rimini

| 17:19 - 15 Dicembre 2019

Una formazione del Perticara Calcio 2019-2020.

Athletic Poggio - Mondaino 0-2



AT.POGGIO: Montagna, De Paoli (28' st Bizzocchi), Campanelli (1' st Veneruso), Valentini (31' pt Santini), Astolfi, Pagliarani, Mariotti (1' st Fabbri P.), Casadei, Gambuti (21' st Fontana), Pepe, Neri.

In panchina: Sebastiani, Magnani, Roccoli, Tornani.

All. Fabbri A.

MONDAINO: Cangini, Giuliani, Tenti, Tirincanti, Mancini E., Mancini Mo., Baffioni Ma. (37'st Merli), Girometti, Pagnini (43'st Demuru), Lazzari (28'st Bucci), Federici (22'st Errichiello).

In panchina: Batani, Baffioni Mi.

All. Marchetti



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 37'pt Lazzari, 31'st Pagnini.

NOTE: ammonito Pepe.

CRONACA: al 37' gli ospiti spezzano l’equilibrio del match con Lazzari che, involatosi sulla destra, entra in area e trova il diagonale vincente. Il raddoppio arriva al 76': Pagnini vince il duello con Pagliarani e da dentro l'area infila imparabilmente Montagna.





Perticara - Granata 1-2



PERTICARA: Balducci, Magrini, Simoncini, Bartoletti, Cedrini, Franceschetti; Averardi, Crociani (90' Stoppa), Girardi (72' Casadei Parlanti), Manenti (59' Rossi), Bardi (53' Gregori).

In panchina: Cesario, Valdifiori, Fazi, Biordi.

All. Ostolani.

GRANATA: Venghi, Romagnoli, Foschi, Ceccarelli (67' Fiori), Asslani, Casali; Ricci (80' Lecce), Mastria (90' Paolucci); Vernocchi (88' Babino), Boni, Astolfi (60' Silighini).

In panchina: Venturini, Magrini, Solinas, Zavalloni.

All. Cantori.



ARBITRO: Riccardi di Rimini.

RETI: 35' Vernocchi, 60' Averardi, 88' Mastria.

NOTE: espulso Fiori per doppia ammonizione, ammoniti Magrini, Vernocchi, Silighni, Mastria, Gregori.





Morciano - Roncofreddo 1-2



MORCIANO: Marconi, Puglisi (dal 83’ Fraternali), Albertini, Grechi, Tenti, Volponi, Boldrini, Sottile (dal 67’ Antonelli), Dragoni, Becchimanzi (dal 63’ Cevoli), Longoni (dal 81’ Formica).

In panchina: Petrucci, Gambuti, Ingrosso, Radu, Ostolani.

All. Antonioli.

RONCOFREDDO: Fabbri, Donati, Piccirillo (dal 63’ Suzzi), Lodovichetti, Turci, Neri, Lasagni, Graziani, Magnani (dal 90’ Vitali), Friguglietti (dal 70’ Nicolini), Foschi (dal 74’ Pieri).

In panchina: Onofri, Belletti, Benvenuti, Francisconi.

All. Molari.



ARBITRO: Conicella di Rimini.

RETI: 11’ Graziani (R), 15’ Friguglietti (R), 84’ Boldrini (M)

NOTE: ammoniti Marconi, Sottile, Longoni (M), Graziani, Turci, Piccirillo, Lodovichetti, Magnani, Suzzi (R)

CRONACA: la partita inizia subito in salita per i locali, quando Graziani batte una punizione laterale apparentemente innocua da 35 metri, ma Marconi valuta male la traiettoria del pallone che si insacca alle sue spalle. Il raddoppio arriva al quarto d'ora: errore sulla trequarti dei locali, palla in profondità per Friguglietti che, trovatosi uno contro uno con il diretto marcatore protegge palla, dribbla Marconi e insacca a porta vuota. Il gol del Morciano arriva all'84' con Boldrini che calcia direttamente dall'angolo ingannando il portiere. La palla si infila sotto l'incrocio dei pali.