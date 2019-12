Calcio Eccellenza: Marignanese continua lo show in vetta. Battuto 4-0 il Del Duca Ribelle

Sport

08 Dicembre 2019

Marignanese - Del Duca Ribelle 4-0





MARIGNANESE: Azzolini, Ferrari (26’st Salvatori (41’st Piscaglia)), Grandoni, Carnesecchi, Dominici, Massari, Sartori (18’st Gadda), Fabbri, Zamble (29’st Rivi), Domini (26’st Torsani), Sapori. A disp.: Casali, Greco, Palazzi, Garavini. All.: Lilli

DEL DUCA RIBELLE: Ruffilli, Zoffoli, Mazzarini, Fiaschini, Fonte, Pasini (28’st Monti), Brigliadori (9’st Semeraro (28’st Maione)), Stucchi, Nisi, Petricelli (15’st Castagnoli), Casotti (9’st Pollini). A disp.: Giustore, Nicosanti, De Luca, Crociati. All.: Montanari



ARBITRO: Tassi di Ascoli Piceno (Assistenti: Savorani di Lugo di Romagna e Pascale di Bologna).

RETI: 20’pt Sapori, 5’st Sartori, 8’st Zamble, 21’st Zamble

AMMONITI: Brigliadori, Casotti, Petricelli, Zamble, Fonte, Monti

NOTE: angoli 4-3



S.GIOVANNI IN MARIGNANO. Vittoria perentoria per la Marignanese, che nel big match di giornata supera con un perentorio 4-0 il Del Duca Ribelle, rafforzando la propria leadership in campionato. L’avvio del match vede la Marignanese guadagnare subito campo, spaventando Ruffilli con la punizione di Domini (14’), fuori di poco. Passano sei minuti ed il vantaggio dei padroni di casa è realtà: cross da sinistra di Domini, Sapori si fa trovare sul secondo palo e di testa mette in rete. Gli ospiti faticano a creare occasioni, con Azzolini impegnato soltanto al 35’, quando blocca la conclusione da fuori di Pasini. La ripresa si apre sotto il segno della Marignanese, che in otto minuti chiude la partita. Al 5’ Domini crossa da sinistra, Dominici fa da sponda sul secondo palo per Sartori, che da pochi passi deposita in rete di testa. Passano solo tre minuti e arriva il terzo gol dei padroni di casa firmato da Zamble, che su cross da sx di Sapori batte Ruffilli con un preciso colpo di testa. Il numero 9 gialloblu non si placa e raddoppia al 21’, quando riceve palla al limite, salta un avversario e batte il portiere con il destro. I restanti minuti non regalano ulteriori emozioni, e regalano un meritato successo alla Marignanese.



A cura di ufficio stampa Marignanese Calcio