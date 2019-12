DIRETTA TESTUALE Calcio C: Piacenza Rimini LIVE 18esima giornata

Sport

Rimini

| 14:58 - 08 Dicembre 2019

Diretta testuale 18esima giornata Piacenza Rimini.

RISULTATO: 0-0 (parziale)



PIACENZA (4-4-2): Del Favero - Zappella, Peregreffi, Milesi, Imperiale - Sestu, Della Latta, Marotta, Corradi - Cacia, Paponi.

In panchina: Bertozzi, Ansaldi; El Kaouakibi, Borri; Giandonato, Nicco, Cattaneo, Bolis, Nannini; Sylla, Forte.

All. Franzini.

RIMINI (3-4-2-1): Sala - Scappi, De Vito, Picascia - Nava, Cigliano, Montanari, Silvestro - Arlotti, Palma - Zamparo.

In panchina: Scotti, Santopadre; Finizio; Cozzari, Van Ransbeeck, Mancini, Pari, Lionetti; Petrovic, Ventola, Gerardi.

All. Colella.



ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Assistenti: Carrelli di Campobasso e Vettorel di Latina).

RETI:

NOTE:



Inizio gara ore 15



di Riccardo Giannini



Rimini in completo nero da trasferta con bande rosse, completo rosso con bordi bianchi per il Piacenza.



Partiti!



1' Piacenza subito in attacco, Corradi defilato sulla sinistra in area ci prova, tiro debole deviato da un difensore, blocca Sala.



6' Splendido cross da sinistra di Silvestro, inserimento di Nava e tiro al volo, Imperiale sulla traiettoria devia in corner. Sull'angolo ci prova Arlotti di sinistro, palla deviata, arriva Palma che calcia di poco alto. Buon Rimini in questo avvio.



8' RIMINI VICINO AL GOL! Palma, nei pressi della riga del limite dell'area, controlla e calcia di destro, una parabola velenosa che costringe Del Favero a un colpo di reni per deviare oltre la traversa.



10' Spunto di Paponi sulla destra, l'attaccante evita De Vito e di sinistro serve Cacia all'altezza del dischetto. L'esperto attaccante spreca con il sinistro, senza riuscire a indirizzare verso la porta.