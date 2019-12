DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini Triestina LIVE 19esima giornata 0-1 (finale)

Sport

Rimini

| 14:01 - 15 Dicembre 2019

Diretta testuale 19esima giornata Rimini - Triestina.

RISULTATO: 0-1 (finale)



RIMINI (3-4-2-1)

Sala; Ferrani, De Vito, Picascia; Nava (20' st Mancini), Cigliano, Montanari (30' st Lionetti), Silvestro (37' st Scappi); Arlotti (20' st Ventola), Palma (30' st Gerardi); Zamparo.

In panchina: Scotti, Finizio, Cozzari, Van Ransbeeck, Petrovic, Pari, Santarini.

All. Colella.

TRIESTINA (4-3-3)

Offredi; Formiconi, Malomo, Codromaz, Lambrughi (1' st Ermacora); Maracchi, Giorico, Beccaro (33' st Steffè); Gomez (25' st Mensah), Granoche (17' st Costantino), Procaccio (1' st Gatto)

In panchina: Rossi, Matosevic, Paulinho, Ferretti, Scrugli, Cernuto

All. Gautieri.



ARBITRO: De Santis di Lecce (assistenti De Chirico di Barletta e Dell'Olio di Molfetta)

RETI: 25' pt Granoche

NOTE: ammoniti De Vito, Lambrughi, Beccaro, Offredi, Cigliano, Gatto, Palma, Ferrani. Spettatori 1.842 (649 paganti, 1.193 abbonati)





STATISTICHE. Il Rimini torna ad affrontare la Triestina al Romeo Neri dopo 15 mesi dall’ultima volta, una partita quella difficile da dimenticare visto che coincise con il debutto vincente in serie C dei neopromossi biancorossi allenati da mister Luca Righetti. Quello in programma oggi pomeriggio è il 12° confronto tra biancorossi di Romagna e giuliani in terra riminese, con un bilancio estremamente equilibrato. Alle 4 vittorie dei padroni di casa (la prima in una epica partita disputata il 31 ottobre 1982 e vinta 2-1 dalla squadra di Arrigo Sacchi con i gol di Luca Gaudenzi e Daniele Zoratto) fanno infatti da contraltare 3 successi alabardati (l’ultimo nel 2008 in B 0-2 con i gol di Gigi Della Rocca e Testini) e 4 pareggi. Speculare il conto dei gol: 14 segnati da entrambe le formazioni.

Il match odierno vede in campo due avversarie non proprio nel migliore momento delle rispettive stagioni. Il Rimini è reduce da 5 ko consecutivi (come non succedeva da 30 anni) ed è ancora a zero punti nelle tre partite della gestione Colella mentre la Triestina, ora affidata a mister Gautieri dopo l’esonero di Pavanel e il breve interregno di Princivalli, ha subito due sconfitte negli ultimi due turni di campionato (a Carpi e con il Modena) inframezzate dal pari infrasettimanale nel recupero di Imola. Tra l’altro la formazione alabardata è quella che pareggia di meno nel girone B di serie C (2) insieme a Carpi e Sudtirol.



1' partiti. Rimini in magtlia a scacchi attacca verso la curva Ovest, Triestina in completo blu scuro.

7' grossa occasione per il Rimini, da un cross di Palma da sinistra, il pallone arriva sui piedi di Arlotti che impegna severamente Offredi anche per una deviazione fortuita di Cigliano, pallone in corner

14' dal quarto corner in favore dei biancorossi scaturisce un buon pallone per il sinistro di Cigliano che impegna a terra Offredi.

17' bella manovra dei biancorossi, Nava apre sulla sinistra per Zamparo che fa qualche passo e spara un gran destro fuori di poco alla sinistra di Offredi

21' il Rimini continua a giocare e a creare. Stavolta se ne va Silvestro a sinistra, cross teso ma Zamparo non ci arriva per poco.

25' gol della Triestina, Granoche. Nava perde palla sulla trequarti, lancio per Gomez che entra indisturbato in area, De Vito lo affronta in ritardo, assist al centro per Granoche che di sinistro batte Sala.

25' come al solito, il Rimini gioca, non segna e subisce al primo tiro dell'avversario.

32' rasoterra di Gomez, Sala blocca a terra

33' ammonito De Vito per falo su Gomez. Il primo giallo è per un giocatore biancorosso dopo vari falli altrettanto da giallo perdonati ai giocatori giuliani.

35' ammonito Lambrughi per fallo su Nava

37' Palma apre a sinistra per Arlotti che rientra sul destro e impegna ancora Offredi, stavolta bravo a respingere con un pugno

38' ammonito Beccaro per fallo su Palma

39' altra occasione per il Rimini, Cigliano apre a sinistra per Silvestro, cross sul secondo palo dove Ferrani la colpisce male di testa.

40' Zamparo in ripartenza, assist per Palma che si presenta a tu per tu con Offredi ma si allunga troppo il pallone e il portiere interviene perdendo comunque il pallone sul rimpallo, contrasto con Palma che cade a terra e reclama il rigore ma l'arbitro lascia correre.

44' ammonito Offredi per proteste

45' finisce il primo tempo senza recupero. Risultato bugiardo se ce n'è uno ma è il refrain delle ultime settimane del Rimini.



1' partito il secondo tempo

1' sostituzioni Triestina: escono Lambrughi e Procaccio, entrano Ermacora e Gatto

4' ammonito Cigliano

12' contropiede della Triestina, pallone a Gatto il cui destro costringe Sala alla respinta

13' ammonito Gatto

17' sostituzione Triestina: esce Granoche, entra Costantino

18' occasione Triestina, ancora Gatto da sinistra, bel destro e gran parata di Sala in angolo

20' sostituzioni Rimini: escono Nava e Arlotti, entrano Mancini e Ventola

25' sostituzione Triestina: esce Gomez, entra Mensah

27' ammonito Palma

30' sostituzioni Rimini: escono Montanari e Palma, entrano Lionetti e Gerardi

33' sostituzione Triestina: esce Beccaro, entra Steffè

37' sostituzione Rimini: esce Silvestro, entra Scappi

38' ammonito Ferrani

45' decretati 4 minuti di recupero

47' Sala nega il raddoppio in contropiede a Steffè

49' finisce qui, con la sesta sconfitta consecutiva per il Rimini, ancora a secco sotto la gestione Colella. Più che discreto il primo tempo ma a segnare sono gli ospiti, buio pesto (come sempre) nella ripresa.