| 11:25 - 06 Dicembre 2019

Tenta di suicidarsi camminando sui binari della ferrovia nei pressi di Riccione. Una 25enne è stata salvata dai Carabinieri. L'episodio si è verificato mercoledì pomeriggio quando i militari sono stati avvisati della presenza della giovane tra i binari. Una volta visti i Carabinieri ha provato a fuggire ma è stata fermata nel giro di poco e portata via dalla linea ferroviaria. In preda al panico ha avuto un leggero malore. Portata in ospedale a Riccione non è in pericolo di vita.