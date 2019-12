Coriano, "Cappuccetto e la nonna" teatro d'attore e disegno per la rassegna "A CorTe ragazzi"

Eventi

Coriano

| 10:56 - 06 Dicembre 2019

Una scena dello spettacolo.

Ultimo appuntamento per tutte le famiglie di “A CorTe Ragazzi”, la rassegna per grandi e piccini che domenica dopo domenica ha fatto registrare tante presenze e sold out.



Domenica 8 dicembre 2019 (ore 16,30) teatro d’attore e disegno dal vivo con lavagna luminosa nel “Cappuccetto e la Nonna” del Giallo Mare Minimal Teatro che chiuderanno questo percorso di successo del Teatro CorTe di Coriano. Con Vania Pucci e Adriana Zamboni, Testo e progetto drammaturgico Vania Pucci, Allestimento e progetto luci Lucio Diana e Regia Vania Pucci e Lucio Diana.



Una dolce nonnina nella sua casetta dal tetto rosso tra il gatto e i fiori, tra pentole e gomitoli di lana, insegna alla piccola Cappuccetto come difendersi dal lupo per diventare grande, perché la nonna lo sa che il lupo ci prova sempre, è stata anche lei una piccola Cappuccetto. Inizia un duro allenamento a riconoscere lupi e a scacciarli per attraversare il bosco in santa pace. Il lupo si traveste, si nasconde, cambia la voce, cambia strada e cerca bambine con cappuccetti in testa… insomma c’è da stare molto attenti! Cappuccetto impara in fretta a difendersi e a smascherare lupi perchè la dolce nonnina conosce tutte le armi segrete ma il lupo ha già spalancato la bocca… Una versione della fiaba che vede in primo piano la nonna all’apparenza innocua, gentile, lenta, sbadata invece molto agile e furba, una cacciatrice di lupi, una wondernonna! La scenografia si svela di volta in volta, un’artista disegna intorno alla nonna in diretta con la lavagna luminosa, la casa, il letto, il bosco, la strada, le colline, il cielo… E tante altre sorprese.