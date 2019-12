Rimini, consulenza e supporto gratuiti per i primi tre classificati a "Nuove idee nuove imprese"

Attualità

| 10:46 - 06 Dicembre 2019

Team Skema.

Lo studio di consulenza aziendale “Skema” entra tra i partner della manifestazione da 17 anni al fianco di start up e innovativi modelli aziendali della Romagna: “Nuove Idee Nuove Imprese”. Il concorso che nelle sue edizioni ha formato alla cultura imprenditoriale 3.883 partecipanti, con 1.363 idee di business presentate al comitato scientifico e 90 aziende nate dalla competizione (di cui 60 attive).



Sarà l’appuntamento finale dell’edizione 2019, in programma lunedì 9 dicembre (ore 18,00) nella sede di Forlì della Camera di commercio della Romagna, a stabilire quali, tra i 13 progetti finalisti selezionati tra ben 100 domande iniziali e 49 idee d’impresa, saranno scelti come i più meritevoli. Ai primi tre classificati “Skema” offrirà gratuitamente tutti i servizi di consulenza e di supporto necessari per avviare e rendere pienamente operativa l’attività delle neo imprese.



“Il nostro studio ha radici profonde nel nostro territorio. In 26 anni siamo arrivati a costruire una realtà di consulenza gestionale, fiscale, societaria, pianificazione/controllo e revisione, articolata e che opera ormai in tutta Italia. Un impegno portato avanti ogni giorno da un gruppo di 50 professionisti. Pensiamo sia anche nostro compito sostenere e aiutare tutte le giovani realtà imprenditoriali che con nuove idee, progetti, servizi e prodotti, nascono in Romagna”, spiegano Roberto Berardi, Gabriele Baschetti e Andrea Moretti, 3 degli 8 commercialisti partner di Skema. “Nello scorso dicembre abbiamo avviato un’iniziativa annuale, che premia con borse di studio le 3 migliori tesi di lauree economiche e finanziarie di studenti della sede Uni.Bo. riminese. Progetto creato in collaborazione con UNI.Rimini. Oggi avviamo la nostra collaborazione con Nuove Idee Nuove Imprese e offriamo ai migliori progetti una consulenza essenziale per lo start up dell'azienda. Offriamo il contributo della nostra esperienza e delle nostre competenze nei vari settori in cui operiamo. E’ il nostro contributo al futuro dei giovani, a crescita e rilancio del tessuto produttivo del territorio. Lo facciamo senza pesare in alcun modo sul loro primo bilancio”.



“Lo Studio Skema – Dice Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese - arricchisce una compagine solida e autorevole che supporta le idee in gara con un contributo decisivo per trasferire formazione e cultura d’impresa ai giovani concorrenti. E’ un lavoro proficuo e garantisce alle startup requisiti per affrontare il mercato con le spalle più robuste. Si aggiunge il positivo risultato che scaturisce dall’intrecciarsi della business plan competition con il territorio e le sue espressioni di eccellenza”.