Due incontri per parlare dell'Afghanistan a Rimini con il giornalista Nico Piro

Attualità

Rimini

| 09:52 - 06 Dicembre 2019

Il libro del giornalista Nico Piro.

Sabato 7 dicembre sarà a Rimini il giornalista, scrittore e blogger Nico Piro.

Il mattino alle ore 11.00 incontrerà alcune classi del Liceo Scientifico ed Artistico Alessandro Serpieri.

Il pomeriggio alle ore 18.00 presso la Sala del Buonarrivo presenterà il suo libro "Corrispondenze Afghane".



Nico Piro è un inviato speciale del TG3.

Si occupa di crisi e conflitti nelle aree più complesse del pianeta, tentando di dare voce a chi non ne ha. Dal 2006 segue l’Afghanistan, Paese dove ha viaggiato in lungo e largo: da solo, con organizzazioni non governative, guerriglia, truppe occidentali, forze di sicurezza locali e, soprattutto, con il popolo afghano. Nel 2016 ha pubblicato "Afghanistan Missione Incompiuta 2001-

2015". Nel suo libro Corrispondenze Afghane Nico piro si racconta storie e persone di una guerra dimenticata.

L'evento è stato organizzato da Emergency Gruppo di Rimini-San Marino e dal Manifesto contro l'Odio e l'Ignoranza e con l'adesione delle associazioni Libera Rimini - Vite in Transito - Nidil Cgil Rimini - Coordinamento Democrazia Costituzionale - Libertà e Giustizia - Le Città Visibili - Pacha Mama - Rimini Umana e Federconsumatori Rimini.