Novafeltria Calcio, rivoluzione di dicembre: quattro acquisti, c'è anche Luzzi della Savignanese

Sport

Novafeltria

| 08:32 - 06 Dicembre 2019

Luzzi, neo acquisto del Novafeltria (in gallery Romani, Taioli e Bravaccini).

Poker di acquisti per il Novafeltria Calcio, intenzionato a risalire la china in classifica. La società gialloblu ha trovato in primis l'accordo con il portiere Jacopo Romani, classe 1999, cresciuto nel vivaio del Rimini, reduce dalla promozione in Eccellenza con il Tropical Coriano (quest'anno gli è stato preferito il sammarinese De Angelis, anch'egli proveniente dal vivaio del Rimini). Il secondo colpo in difesa: il roccioso centrale Filippo Taioli, classe '98 cresciuto nel vivaio del Vallesavio, ex Del Duca Ribelle. Dalla difesa al centrocampo, per un altro '98 con trascorsi nel Del Duca Ribelle: Simone Bravaccini, quest'anno al Ronta in Seconda Categoria, una tappa temporanea nella carriera di questo mediano dall'inesauribile corsa che ha disputato diversi campionati in Promozione. Infine l'attacco: dalla Savignanese arriva in prestito il 22enne Marcello Luzzi, giocatore di grande qualità, impiegabile come trequartista, come seconda punta o esterno sinistro del tridente. A fronte di questi quattro acquisti (tre a titolo definitivo), sono stati ufficializzati due addii: quelli del portiere Batani e del difensore Radi.