Calcio dilettanti, la Savignanese rinforza la difesa con Mattia Gabrielli

| 00:13 - 06 Dicembre 2019

Il difensore centrale Mattia Gabrielli.



Primo rinforzo del mercato invernale per la Savignanese: si tratta del difensore centrale Mattia Gabrielli, classe 1996 in uscita dal Cattolica dove ha avuto poco spazio (4 presenze). In categoria ha vestito anche le maglie di Romagna Centro, Forlì, Santarcangelo Senza dimenticare l'esperienza al Rimini in Eccellenza e la sua maturazione nel vivaio del Cesena. Un giocatore che può dare grande equilibrio alla fortezza gialloblù.

Il Diegaro ha ingaggiato i difensori Riccardo Tisselli, classe 1997 dalla Cava Ronco e Francesco Gimelli classe 1999 dal Forlì. Matteo Mazzuoli si accasa alla Polisportiva Sala

CAMPIONATO SAMMARINESE La Juvenes Dogana si è rinforzata col difensore Alex Gattei Colonna, classe 1988.