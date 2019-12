Cronaca

Rimini

| 18:09 - 05 Dicembre 2019

Foto di repertorio.

Nel pomeriggio di oggi 5 dicembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 17 in via Santa Cristina in direzione San Paolo, nel territorio del comune di Rimini, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Il veicolo a gasolio completamente avvolto dalle fiamme è stato spento con gli idranti. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono durate circa un'ora.