Al nuovo Teatro di Savignano il concerto di Sergio Casabianca

Eventi

Savignano sul rubicone

| 18:01 - 05 Dicembre 2019

Sergio Casabianca.

Sergio Casabianca, voce calda e grintosa, insieme alle sue Gocce band energetica e coinvolgente, daranno vita al nuovo Teatro di Savignano ad un concerto d’altri tempi, Così Celeste, omaggio per il grandissimo artista Zucchero. Per l’occasione ci saranno due ospiti di eccezione, Daniele Mancini saxofonista di Ron e la grande cantante romagnola Gloria Turrini con la sua meravigliosa voce “nera” al Coro.



L’idea di rendere omaggio al grande artista è nata proprio da Sergio.

“Dicono che il primo amore non si scorda mai! Ed è proprio così!” A parlare è l’artista romagnolo che continua “Ho un forte legame con Zucchero perché, uno dei suoi concerti, è stato il primo che ho aperto tanti anni fa e l’emozione che ho provato quel giorno la porterò con me per tutta la vita. Inoltre la sua voce è qualcosa di unico e diverse persone dicono che un po’ la mia la ricorda e questo mi rende molto orgoglioso.

Così Celeste è un progetto in cui io e la mia band crediamo tantissimo. Amiamo l’idea di omaggiare Fornaciari, uno dei massimi esponenti del Blues italiano e durante lo spettacolo ripercorreremo i brani più famosi ed emozionanti della sua carriera fino il 1990. Il nome dello spettacolo è stato scelto per ricordare che nella vita è fondamentale mantenere la purezza. Specialmente in questo momento storico così confuso e difficile, tutti quanti avremmo bisogno di aggrapparci alle cose vere, chiare, autentiche. Noi crediamo ancora nella purezza dei rapporti, dell’amore, dell’amicizia, e Così Celeste ne è la rappresentazione.”



Un evento unico che regalerà un vero viaggio sensoriale nel passato. Un mix perfetto tra dolcezza e blues che solo Sergio Casabianca e le Gocce sapranno donare. Ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 18 anni. Biglietto unico non numerato euro 15,00. Prevendita presso Eni Station di Via Marecchiese 284 Rimini 3351207464