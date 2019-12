Meteo Rimini: weekend dell'Immacolata con tempo stabile, ma occhio alla nebbia

Attualità

Rimini

| 17:54 - 05 Dicembre 2019

Nebbia al porto di Rimini.

Tempo sostanzialmente stabile nel weekend dell'Immaccolata, ma a Rimini e sulle zone di costa c'è alta probabilità di nebbie che porteranno a temperature più basse rispetto alle zone appenniniche. Temperature minime ancora basse nella notte tra giovedì e venerdì e nella mattina di venerdì, poi in crescita.





Previsioni week-end per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Venerdì 6 Dicembre 2019





Sabato 7 Dicembre 2019





Domenica 8 Dicembre 2019



molto nuvoloso nel primo mattino con foschie dense, sereno o poco nuvoloso in tarda mattinata. Nuvolosità in parziale aumento nel pomeriggio-sera, dai rilievi verso la costa. pressochè assenti, ad eccezione di possibili piovaschi fra pomeriggio e sera su Appennino riminese e sulle zone a confine con le Marche. stazionarie, con valori minimi compresi fra gli 0° delle zone interne e i +4° della costa, massime non superiori a +8°/+9°. deboli o assenti. calmo. alta. parzialmente nuvoloso al mattino, maggiori schiarite nel pomeriggio-sera con cielo sereno o poco nuvoloso. assenti. in aumento, con valori minimi compresi fra +4° e +8°, massime fino a +13° nelle zone interne, non oltre +8°/+10° su pianura e costa a causa della persistenza di foschia. moderati di Garbino da Sud-Ovest in Appennino e Valmarecchia, assenti su pianure e coste. calmo. medio-alta. sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, molto nuvoloso dalla sera. Possibile formazione di banchi di nebbia al mattino lungo la fascia pianeggiante e costiera. assenti. stazionarie, con valori minimi compresi fra +3° e +9°, massime comprese fra i +10° della fascia costiera e i +12°/+13° delle aree collinari. moderati di Garbino da Sud-Ovest sui rilievi, pressochè assenti su pianure e costa. calmo. medio-alta. la nuova settimana esordirà con un Lunedì 9 Dicembre all'insegna della variabilità. Nubi sparse e qualche debole piovasco segneranno le prime ore del giorno, mentre ampie schiarite si faranno strada nel pomeriggio-sera, con cieli pressochè sereni. Temperature massime miti fino a +15°. Per Martedì 10 Dicembre attese condizioni meteo soleggiate, con temperature in calo, specie nei valori minimi, e ventilazione in rinforzo da Ovest/Nord-Ovest. Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook