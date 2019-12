A San Giovanni in Marignano il natale è "fanta": concorso per chi acquista nei 39 negozi aderenti

Eventi

Un ritaglio dell'immagine promozionale dell'edizione di quest'anno.

Riparte il Fantanatale, concorso a cura dell’associazione commerciale “Il Granaio dei Malatesta”, per la sua 18a edizione. Dal 2 dicembre al 3 gennaio, infatti, facendo acquisti nei 39 esercizi commerciali marignanesi aderenti, sarà possibile ricevere delle cartoline che concorreranno all’estrazione in programma il 6 gennaio 2020 in occasione della festa della befana.



Quest’anno i commercianti marignanesi si sono superati: attraverso la realizzazione di spot con video e foto stanno promuovendo nel web il concorso che promette di “rimetterci in forma” dopo le festività e le abbuffate natalizie. Il desiderio è quello di superare le 50mila cartoline distribuite con il concorso della scorsa edizione, ma anche creare sul web passa parola e curiosità sull’evento. Questa premessa si è già in parte realizzata: tantissime persone vedendo i commercianti marignanesi “vestiti” in abiti inediti e trasformati in sportivi d’eccezione, si sono incuriositi e stanno cercando di conoscere meglio premi e termini del concorso.



Afferma Monica Mazzini, presidente dell’associazione commerciale “Il Granaio dei Malatesta”: “La nostra associazione è nata nel 2002 con lo scopo di valorizzare il commercio nel centro storico. Nonostante la crisi e vari cambiamenti in questi 20 anni, contiamo ad oggi circa 40 associati, di cui anche alcuni nuovi ingressi e siamo felici di affermare che siamo un gruppo sempre più coeso, che ama incontrarsi, anche al di fuori dell’attività lavorativa. Da questo è nato il concorso di quest’anno: abbiamo avuto l’idea di offrire un’immagine diversa di noi, al di fuori delle nostre attività commerciali, in una cornice ludica ed insolita, per incuriosire, ma anche creare promozione. Ci siamo prima di tutto divertiti nel portare avanti questo progetto e speriamo sia lo stesso anche per chi ci segue sul web, senza dimenticare che il concorso vanta premi di tutto rispetto inerenti il wellness ed il fitness, tema oggi molto sentito. Siamo grati all’amministrazione comunale con cui siamo in sinergia e collaborazione nella promozione di eventi ed iniziative tutto l’anno, ma che hanno il loro culmine nel periodo natalizio. Il loro importante sostegno nella realizzazione di questa iniziativa rende possibili eventi come il Fantanatale, ma anche iniziative durante tutto l’arco dell’anno che si prefiggono lo scopo di rendere il nostro “centro commerciale naturale” sempre più attraente e interessante per tutto l’anno”.