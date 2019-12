Poltrona lungo la strada sotto il museo minerario di Perticara: non è arte, si tratta di abbandono

Attualità

Novafeltria

| 17:04 - 05 Dicembre 2019

Una potrona abbandonata a lato strada a Perticara.

Potrebbe sembrare una comoda seduta dove accomodarsi per ammirare il panorama, o guardare con calma le auto che passano lungo la strada che passa sotto lo storico museo minerario di Perticara, nel comune di Novafeltria. Invece non c'è niente di poetico né di artistico nel posizionamento di una poltrona bianca a lato strada, solo l'inciviltà di aver abbandonato la seduta a lato strada. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore: "Sarei curioso di sapere anche chi ha lasciato questa poltrona. La vista da li è stupenda, per carità,ma lasciare una poltrona mi sembra eccessivo!".