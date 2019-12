Albero di natale sul porto di Riccione, l'accensione è da spettacolo

Eventi

Riccione

| 15:59 - 05 Dicembre 2019

L'inaugurazione dell'Ice Carpet di Riccione.

Un evento unico di suggestioni sonore e luminose fa brillare il porto e la città. La colonna sonora live del Riccione Ice Carpet accompagna lo spettacolo di accensione del grande albero di natale, un dance floor a cielo aperto fino a tarda notte, un pegno d’amore immortalato sotto le luci del grande albero.



Sarà un grande show di luci e musica, una contaminazione di suoni, voci e colori, un’abbagliare di suggestioni sonore e luminose, un evento unico che farà brillare il porto e tutta la città. Sarà lo spettacolo di accensione del grande albero di natale. Dopo le luci e i bagliori dello spettacolo di inaugurazione del Riccione Ice Carpet con la pista di ghiaccio, il passage incantato di viale Ceccarini e le casette in stile balneare con le proposte di qualità a tema e artigianato, seguito dall’arrivo di Babbo Natale che ha aperto le porte della sua casetta-igloo vicino al mare, Riccione accende il grande Albero di Natale che, sentinella luminosa sul porto in viale Dante, guarda il mare d’inverno e accoglie i suoi ospiti.



Sabato 7 dicembre a partire dalle ore 17 lo spettacolo di accensione dell’albero si aprirà con il dj set del producer e musicista Giaga Robot, una colonna sonora live originale che ci accompagnerà fin dentro il cuore esplosivo della festa. Ad accompagnare l’accensione del grande albero ci saranno le voci di Sara Jane e Alessandro Coli e le note, così potenti e suggestive, dell’Hallelujah di Leonard Cohen interpretato da Margherita Principi, protagonista di XFactor 9, e l’Ave Maria di Schubert cantata dal tenore riccionese Gianluca Pasolini con inedite e audaci contaminazioni elettroniche che strizzano l’occhio alproseguire delle festa in cui il porto si trasforma in un dance floor a cielo aperto sotto le luci del grande albero. La festa continua fino a tarda sera con il dj set di Andrea Bellemani e Cristina Oliveira del Samsara.



Vicino all’albero sarà installata una “kiss cam”, una telecamera che, come nei grandi spettacoli sportivi americani, scrutando nel pubblico coglierà inaspettatamente i volti di due ignare persone chiamate a scambiarsi un bacio che sarà proiettato su un grande schermo. Sotto il grande Albero di Natale di Riccione Ice Carpet succede anche questo, uno scambio di affetto e amicizia, un pegno d’amore della città per i suoi cittadini e i suoi ospiti.



L’evento è realizzato a cura dell’Associazione Culturale del Porto con la collaborazione dell’agenzia White Events.