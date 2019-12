Regionali: barba verde occhiali a goccia, al via la campagna "stilizzata" per Bonaccini

Attualità

Emilia Romagna

| 15:09 - 05 Dicembre 2019

Stefano Bonaccini.

Il suo nuovo look - palestra, occhiali a goccia e barba lunga - è stato uno dei tormentoni di questi primi mesi di sfida elettorale. Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra alle Regionali in Emilia-Romagna, ha deciso di cavalcarne l'onda, scegliendo una sua immagine stilizzata come logo per il merchandising della campagna in vista del voto del 26 gennaio: un volto barbuto, con gli immancabili occhiali, rigorosamente di verde, sotto la scritta 'Stefano Bonaccini presidente 2020'. Il 'debutto' è previsto sabato, nella manifestazione in piazza Maggiore a Bologna, che aprirà ufficialmente la corsa verso le elezioni. L'altra novità è rappresentata dal mezzo di spostamento. Bonaccini ha 'pensionato' la sua Seat "da centinaia di migliaia di chilometri" e al posto del camper di 5 anni fa ha scelto un'auto ibrida brandizzata col suo logo: "Da domenica ci muoveremo così da Piacenza a Rimini", spiega Andrea Rossi, responsabile del comitato elettorale. Presto saranno aperte anche le sedi fisiche: "In periferia probabilmente, ma il governatore difficilmente ci sarà, perché sarà quasi sempre in giro".