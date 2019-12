A Novafeltria il natale è "Dolce": il via ai festeggiamenti domenica 15 dicembre

Eventi

Il raduno dei babbi natale in moto.

I commercianti di Novafeltria, la locale pro loco e l’amministrazione comunale invitano tutti a partecipare al “Dolce natale”, l'anticipazione delle festività di domenica 15 dicembre con bancarelle allestite nel centro storico e aperte fin dal mattino, negozi aperti in utto il centro e perfino un concorso che prevede la vincita di buoni spesa a tutti coloro che avranno investito nel commercio novafeltrese.



Sarà inoltre possibile gustare la “polenta alla carbonara” di Piobbico, castagne, vin brulè, cioccolata calda e tantissimi buoni dolci di Natale. Nel pomeriggio ci sarà musica, sfilata di babbi natale in moto, esposizione di Ape Proto addobbate in tema natalizio. I bambini potranno visitare la casa di babbo natale e consegnare ad un elfo la propria letterina e ascoltare la recita delle favole di natale.



Il ringraziamento degli organizzatori va a tutti i commercianti del paese che hanno dato il loro contributo economico per la realizzazione di questo evento soprattutto a quelli fuori dal centro storico e a tutte le persone di buona volontà che hanno regalato il loro tempo per organizzare questo giorno di festa.