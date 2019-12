Coriano: il grande fratello in Comune, via libera al sistema di videosorveglianza

Attualità

Coriano

| 14:54 - 05 Dicembre 2019

Municipio di Coriano.

Nel Consiglio Comunale del 29 ottobre 2019 è stato approvato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza del palazzo comunale a seguito dell'installazione e del collaudo dell'impianto già avvenuta nei mesi scorsi. Il vigente regolamento approvato, previo passaggio con i rappresentanti della Rsu e delle organizzazioni sindacali, definisce nei propri articolati quali sono le modalità di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza per il quali questa amministrazione ha investito la somma di € 10.000,00. Gianluca Ugolini (Vicesindaco):”Riteniamo sia stato fatto un investimento dovuto e necessario per la salvaguardia dell'edificio in quanto bene pubblico e soprattutto del prezioso contenuto che si trova all'interno dei singoli uffici.”