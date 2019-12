L’Europa a Santarcangelo fra realtà vera, percepita e fake news: ecco come comunicarla

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:44 - 05 Dicembre 2019

Secondo appuntamento del progetto "Comunicare l’Europa": sabato 7 dicembre all’istituto Molari di Santarcangelo è in programma la conferenza dal titolo “L’Europa fra realtà, realtà percepita e fake news” con Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, saggista e docente alla LUISS di Roma e Giovanni Boccia Artieri, sociologo, saggista, professore di Comunicazione e Media Digitali all’Università di Urbino “Carlo Bo”.



In apertura della mattinata - che avrà inizio alle ore 9 - il saluto di Maria Rosa Pasini dirigente scolastico dell’ISISS Einaudi-Molari e di Angela Garattoni assessora a Scuola e Fondi Europei. A seguire la lettura scenica “Della libertà, della dignità e di altri diritti. Giovane viaggio sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” con i ragazzi della II C dell’ITC Rino Molari a cura di Francesco Montanari con la collaborazione della professoressa Nadia Ercolani.



Al termine della lettura il dialogo fra i professori Panarari, Boccia Artieri con studenti e insegnanti dell’ITC Rino Molari. La conferenza, aperta al pubblico, sarà moderata da Luciano Natalini esperto di istituzioni, politiche e programmi dell’UE.



Con l’appuntamento di sabato, “Comunicare l’Europa”, il progetto promosso dal Comune di Santarcangelo con il sostegno economico della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando “Cittadinanza Europea 2019” arriva a conclusione. Oltre alla conferenza del 18 novembre tenutasi alla biblioteca Baldini alla presenza del giornalista Gigi Riva e della già europarlamentare Elly Schlein, il progetto “Comunicare l’Europa” ha realizzato il sondaggio “I santarcangiolesi e l’Europa” a cura di Primo Silvestri, grazie al quale sono stati messi a confronto i dati di Eurobarometro (lo strumento della Commissione europea per tastare il polso dei cittadini dell’Unione) e quanto emerso dalla ricerca condotta a livello locale.



Infine, “L’Unione europea dalla parte dei cittadini. Analisi ed idee per una nuova narrazione” è il volume a cura di Luciano Natalini e Marco Affronte pubblicato per l’occasione, che verrà distribuito agli studenti del Molari e reso disponibile sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it.