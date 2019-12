Investe una donna con i cani al guinzaglio e scappa via: si cerca un'auto scura con targa italiana

Attualità

Riccione

| 14:40 - 05 Dicembre 2019

foto di repertorio.

Mercoledì sera intorno alle 19.20 a Riccione in corso Fratelli Cervi 67 un’autovettura scura con targa italiana ha investito una donna con i suoi tre cani al guinzaglio per poi darsi alla fuga. L’incidente è avvenuto davanti alle scuole elementari, in prossimità della rotatoria con Viale Ceccarini monte.



La donna stava attraversando sulle strisce pedonali in direzione mare mentre l’auto, che proveniva da sud, dopo l’investimento ha proseguito la sua marcia in direzione nord.

La donna e i suoi animali purtroppo sono rimasti feriti e il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso.



«Chiediamo a chiunque abbia assistito ai fatti o abbia qualche informazione utile ai fini delle indagini di contattarci al numero 0541 649444. Aiutateci a trovare il responsabile di quanto è accaduto, poiché al di là del gesto immorale, allontanarsi dopo aver provocato un incidente stradale senza prestare soccorso ai feriti è un reato».