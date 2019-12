Gli studenti del Marvelli a scuola di volontariato alla casa delle associazioni di Rimini

Attualità

| 13:13 - 05 Dicembre 2019

Nella giornata internazionale del volontairato che celebra l'attivismo quotidiano di migliaia di persone in tutta la provincia, decine di milioni in tutto il mondo, gli studenti dell'istituto Marvelli di Rimini hanno avuto l'occasione di incontrare una rappresentanza di 25 associazioni ospiti della casa Bracconi a loro dedicata a Covignano.



I ragazzi hanno potuto incontrare le associazioni più disparate, da chi si occupa si sanità e sociale all'emergenza, all'accoglienza e integrazione, alla tutela dei beni comuni passando per cultura, disabilità, ambiente. Al termine della giornata per tutti loro Volontarimini, emanazione del centro di servizio per il volontariato sul territorio della provincia, ha stampato un bel “passaporto del volontariato” in cui, simbolicamente, ciascuno ha raccolto i timbri delle associazioni presso cui hanno “fatto scalo” durante la mattinata, che, un domani in diverse occasioni, incontreranno e riconosceranno nei loro percorsi.