FOTO Le scuole riminesi addobbano gli alberi di natale di piazza Cavour a Rimini

| 13:03 - 05 Dicembre 2019

Il momento dell'addobbo degli alberi in piazza Cavour.

Sono stati gli alunni delle scuole elementari di Maestre Pie, Sant’Onofrio e C.E.I.S i primi addobbare giovedì mattina gli alberi di Natale che impreziosiscono piazza Cavour a Rimin per il periodo delle festività.



In linea con il tema di quest’anno, hanno voluto omaggiare Federico Fellini attraverso un lavoro di approfondimento svolto in classe e addobbi dedicati, tra cui quelli portati oggi in piazza Cavour.



Nei prossimi giorni i bimbi di altre classi e istituti faranno lo stesso, riempiendo con i loro colori e pensieri gli altri alberi di natale. A ricevere bimbi ed insegnanti il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi e l'assessore ai servizi educativi del comune di Rimini Mattia Morolli.