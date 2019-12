Boccette A2, giornata di pareggi: ben sei su otto incontri

Sport

Rimini

| 12:42 - 05 Dicembre 2019





Giornata di pareggi: ben sei su otto incontri. Pur avendo il turno di riposo RG Impianti Settecrociari ne trae vantaggio rimanendo saldamente in seconda posizione, mentre salgono sul podio occupando la terza piazza le vincenti Time Out Martorano e President Park Forlì.



Tabellini

Energia Fluida Riccione – Bussecchio 1 Forlì 3 – 3 (p.t. 2-1)

F. Bartoli e M. Piersanti contro E. Corticchia e A. Sansovini 80-28, A. Santoro c R. Paterna 42-100, S. Di Ghionno e P. Cau c F. Cimatti e G. Bonoli 83-71, L. Fabbri c V. Giacchini 95-100, A. Cicolini c M. Stipcevich 100-98, A. Iuzzolino c M. Biagini 92-100.

Circolo Auser Fanano Caffè Giglio RN – Cayman 32 Taverna V. Forlì 3 – 3 (p.t. 1-2) F. Colonna e C. Ugolini c E. Giordani e G. De Simone 77-86, A. Lapi c F. Petrini 107-97, P. Clementi e M. Di Marco c S. Dallara e G. Catellani 74-80, A. Andruccioli c L. Bandini 103-44, M. Borselli c A. Casadei 73-102, F. Leonardi c A. Garavini 100-65.

Sport Gatteo FC – Santamargherita Bellaria RN 3 – 3 (p.t. 1-2)

M. Lombardi e M. Maestri c R. Moriconi e L. Vaenti 80-75, V. Vernocchi c M. Bianchi 48-100, R. Valbonesi e A. Amadori c Y. Corbelli e M. Tavone 60-80, M. Mazzarini c R. Belletti 108-74, D. Sorci c E. Matteini 82-103, GL. Bianchini c M. Zamagna 109-74.

President Park Forlì – I Fiori Faenza 4 – 2 (p.t. 1-2)

A. Samorì e L. Belluzzo c N. Russo e A. Pezzi 68-80, M. Locchi c D. Carapia 90-100,

S. Tagliaferri e M. Magnani c F. Scalini e P. Marocchi 81-68, F. Collinelli c B. Bracchi 100-32, GL. Turci c C. Pambieri 100-84, G. Forcellini c S. Liverani 100-47.

Time Out Martorano Cesena – Taverna Verde Forlì 2 5 – 1 (p.t. 2-1)

D. Daltri e G. Barducci c S. Ravaglia e P. Matulli 80-48, S. Sirri c A. Scarpellini 100-73,

R. Moro e A. Ricci c G. Cicognani e C. Bernardini 53-82, M. Tumedei c C. Tittozzi 102-75, F. Calderoni c W. Foschi 100-97, G. Fabbri c V. Zanfini 100-66.

Bussecchio Forlì 2 – Sport San Vittore Cesena 3 – 3 (p.t. 2-1)

E. Lolli e M. Ferrini c M. Rossi e C. Caminati 70-86, M. Merloni c D. Prati 100-86,

M. Masotti e M. Casadei c D. Magalotti e M. Casadei 80-70, S. Morelli c J. Mazzesi 58-103, C. Fabbri c L. Franceschini 100-67, F. Ferrini c A. Ruffilli 80-100.

Liberio Montaletto Cervia RA – Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 RA 3 – 3 (p.t. 2-1)

P. Fattori e N. Tassinati c M. Castellucci e F. Bandini 80-40, V. Bersani c GL. Chiarini 65-100, S. Raggi e M. Marchetti c G. Fenati e O. Ghirelli 80-60, D. De Lorenzi c R. Assirelli 66-100, C. Cicognani c R. Linari 96-100, M. Magnani c J. Cornacchia 101-55.

Branzolino FC – Pizzeria Auriga Paradise Rimini 3 – 3 (p.t. 2-1)

G. Angelicchio e A. Orlati c A. Buldrini e L. De Carolis 80-70, M. Valbonesi c P. Zafferani 70-107, E. Petrini e E. Samorì c R. Costantini e A. Ricci 80-53, D. Tisselli c R. Zanotti 99-101, G. Casadei c GL. Lisi 102-22, F. Bagnolini c A. Donati 82-108.

Riposo: – RG Impianti Settecrociari Cesena



Classifica Bussecchio 1 Forlì punti 30, RG Impianti Settecrociari Cesena punti 26, Circolo Auser Fanano Caffè Giglio PU, Time Out Martorano Cesena e President Park Forlì punti 23, Cayman 32 Taverna V. Forlì, Sport Gatteo FC e Energia Fluida Riccione punti 22, Liberio Montaletto Cervia e Bussecchio 2 Forlì punti 21, Santamargherita Bellaria punti 15, Sport San Vittore Cesena punti 14, Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 punti 11, I Fiori Faenza e Pizzeria Auriga Paradise Rimini punti 9, Taverna Verde 2 Forlì punti 8, Branzolino FC punti 5.