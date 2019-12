Fattore Innovazione, oltre 300 tra studenti e professionisti a confronto a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:29 - 05 Dicembre 2019

Incontro tra studenti e professionisti.

300 persone, più di 25 professionisti coinvolti per fare formazione, 100 studenti di vari istituti scolastici. Ampia partecipazione e condivisione di esperienze e valori alla terza edizione di Fattore Innovazione, l’evento che si è tenuto martedì 3 dicembre a Rimini con l’obiettivo di sostenere e promuovere l’incontro fra aziende, istituzioni, università, scuole e professionisti, per creare un confronto sulle tematiche dell’innovazione.



Ideato da Fattor Comune, realtà frutto dell'unione ed aggregazione di diverse aziende del territorio romagnolo, Fattore Innovazione 3 è stato organizzato in una logica di sistema, con la collaborazione del Comune di Rimini e dell’Università di Bologna – Campus Rimini e con il sostegno di Riviera Banca, Assimoco, Agree, Educo, Growup. Rimev.



Una giornata di studio e dibattito che si è tenuta al Campus di Rimini Università di Bologna e negli spazi della futura sede del museo Fellini sopra il cinema Fulgor con momenti di formazione e dibattito tutti ad ingresso libero. Focus: responsabilità sociale e terzo settore.



“La terza edizione di Fattore Innovazione ha confermato che la direzione è quella giusta, gli importanti numeri raggiunti – ha spiegato Gianluca Metalli CEO di Fattor Comune – dimostrano che essere innovativi significa anche superare gli individualismi e creare una rete di saperi e valori che possa aiutare a crescere in conoscenza e quindi in sviluppo. In questa edizione abbiamo focalizzato temi importanti come la responsabilità sociale oggi sempre più al centro dell’azione di imprese, del mondo accademico e del lavoro dei professionisti”.



“Nell’ultimo quinquennio la Romagna è stata ed è laboratorio di un cambiamento possibile. – ha detto Eugenia Rossi di Schio, assessore all'innovazione digitale, ricerca e sviluppo del Comune di Rimini - Lo ha fatto con le sue città (penso a Rimini, che sta cambiamento il sotto con le fogne e il sopra con i contenitori culturali e progetti di rigenerazione urbana, al digitale), con le sue imprese (l’unione di Confindustria Romagna), con i programmi di area vasta sui servizi primari a cittadini e tessuto socioeconomico. Non solo, innovare significa investire sulla conoscenza, e la crescita esponenziale dei campus universitari romagnoli è la migliore testimonianza della bontà della strada intrapresa”



“UniRimini crede fortemente nell’importanza di una stretta relazione fra imprese e mondo accademico – ha sottolineato Simone Badioli Presidente UniRimini – Fattore Innovazione rappresenta un’opportunità di confronto a doppio senso: permette agli studenti di capire quali siano le tematiche di maggiore interesse per le aziende che un giorno li accoglieranno e dà la passibilità ad imprenditori e professionisti di dialogare su quelle pratiche che oggi sono indispensabili per creare percorsi imprenditoriali innovativi e indirizzati alla crescita delle aziende e di tutto il territorio”.





Nelle location dell’evento Campus di Rimini - Università di Bologna e negli spazi soprastanti il cinema Fulgor si sono alternati speech e workshop su tematiche innovative. Fra i temi trattati casi di successo derivanti dalla collaborazione tra mondo profit e no profit, l’importanza del fare rete nell’impresa, nel sociale e nell’educazione. I workshop invece hanno coinvolto tematiche innovative come Business Agility, Sales Transformation, Tecnologie dell’intuizione, ecc.

Grande partecipazione anche alle sessioni dedicate agli studenti delle scuole superiori di Rimini che hanno visto la partecipazione di oltre 100 studenti. Con loro si è parlato di orientamento universitario, dell’importanza delle lingue nel mondo del lavoro, di imprenditorialità studentesca e della figura del grande maestro Federico Fellini e delle iniziative per il centenario della sua nascita.