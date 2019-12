Attualità

| 10:08 - 05 Dicembre 2019

Al Cescot di Rimini sono in partenza diversi corsi finanziati dalla Regione Emilia Romagna e dall'Unione Europea per aiutare le piccole imprese del commercio e del turismo nei loro processi di innovazione. Dalla promozione alla comunicazione, dalla preparazione di stuzzicherie particolari al miglioramento degli spazi espositivi. Tante opportunità per migliorare ed essere sempre più competitivi.



