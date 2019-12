A spasso per Misano spaccando vetri e facendo danni: denunciati sei ragazzi

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:24 - 05 Dicembre 2019

Sei ragazzi di cui tre minorenni tra i 14 e i 17 anni, tutti residenti in zona, sono stati denunciati dai Carabinieri di Misano Adriatico. I giovani sono responsabili di atti di vandalismo in vari punti della città. I militari li hanno collegati a diversi episodi: danneggiato la vetrata di un ristorante, una pensilina del bus e hanno spaccato i vetri delle auto in sosta vicino a supermercati e negozi per rubare gli spiccioli lasciati all'interno dai proprietari. I Carabinieri hanno effettuato diverse indagini anche aiutati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel giro di poco hanno chiuso il cerchio identificando e denunciando i sei vandali.