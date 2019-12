Leonardo da Vinci protagonista a Mondaino di una giornata di studi

Eventi

09:18 - 05 Dicembre 2019

Nella cornice della suggestiva sala del Durantino all’interno della rocca di Mondaino, sabato 7 Dicembre alle ore 9:30 avrà luogo un singolare evento dedicato all'approfondimento di alcuni particolari aspetti della musica e della pittura di Leonardo da Vinci. Saranno esplorate le tracce che pongono in relazione il grande genio con il paese di Mondaino, località notoriamente votata alla riscoperta della storia attraverso numerose iniziative, prima fra tutte il celebre Palio de lo Daino.

Dopo il saluto del Sindaco di Mondaino, Massimo Giorgi e del presidente delle Proloco Fabrizio Ciotti, il direttore artistico del Palio de lo Daino, Maurizio Galanti illustrerà alcuni interessanti aspetti per sottolineare il significativo legame di Leonardo da Vinci con la musica. L’intervento si concluderà con la proiezione di una breve video con la sintesi del concerto con la ricostruita “fisarmonica” ideata da Leonardo, tenutosi lo scorso Agosto al Palio de lo Daino.

Seguirà l’intervento di Annette Frei Berthoud (giornalista della Televisione di Lugano) che commenterà la proiezione del documentario da lei realizzato: “Leonardo da Vinci, Mondaino e il ritratto conteso di Isabella d'Este.” Un avvincente “giallo internazionale” che ha avuto una importante risonanza mediatica i cui echi sono rimbalzati fino al nostro piccolo paese.

Per l’occasione, la Proloco di Mondaino ha commissionato una riproduzione della preziosissima opera che, attraverso una suggestiva cerimonia in abiti d’epoca, sarà donata alla comunità Mondainese.

Infine il Prof. Angelo Chiaretti, autore del libro “Anno Domini 1502. Un castello malatestiano firmato Leonardo da Vinci” concluderà la serie di interventi con un approfondimento sulle tematiche trattate.