Il Natale bussa a Pennabilli, due domeniche per preparasi alla festa più bella dell'anno

Eventi

Pennabilli

| 07:18 - 05 Dicembre 2019

Natale a Pennabilli.

Domenica 8 e domenica 15 dicembre Pennabilli si cala nell’atmosfera natalizia con musica, attività, laboratori e negozi aperti.

I festeggiamenti partono domenica 8, dalle ore 15:00, con l’inaugurazione delle luminarie e del grande presepe sulla rupe che ci accompagnerà fino all’Epifania.

In piazza Vittorio Emanuele II dalle 15:00, sarà possibile partecipare al “laboratorio di decorazione della fontana”; a rendere il tutto più natalizio, musica in filodiffusione e lo chalet nella Pro Loco di Pennabilli che delizierà con crepes dolci. La giornata prosegue alle 16:00, nell’anfiteatro di piazza Garibaldi, con uno spettacolo organizzato dall’Associazione Dreams. Alle 17:00 poi sarà possibile visitare i presepi e le case di Natale nelle abitazioni private. La giornata si conclude in musica alle 18:00, sempre in Piazza Vittorio Emanuele II, con un concertino di “Lost man on earth” mentre ci si potrà godere le specialità preparate dai commercianti appositamente per l’occasione.

Domenica 15 invece l’atmosfera natalizia si sposta per tutto il borgo; lo chalet infatti verrà allestito, dalle 15:00, ai giardinetti di Via Roma, in un clima di festa e serenità in attesa del concertino delle 18:00. In Piazza Vittorio Emanuele II invece si potrà partecipare ad un laboratorio per imparare a confezionare delle ghirlande natalizie. All’Orto dei frutti dimenticati alle ore 16:00 per i più piccini, si terrà un laboratorio di Natale, mentre alle 17:00 sarà di nuovo possibile partecipare alla visita guidata ai presepi e alle case di Natale nelle abitazioni private.

Durante le due domeniche tutti i negozi rimarranno aperti e ognuno di loro sarà pronto ad accogliervi con laboratori, eventi, selfie box e specialità preparate per l’occasione per riempirci di spirito natalizio e di “umanità” come diceva il maestro Tonino Guerra.