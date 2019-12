Rimini Calcio, il virus influenzale ferma ai box Montanari e Bellante

Sport

Rimini

| 19:18 - 04 Dicembre 2019

Bellante non si è allenato.

Bellante e Montanari non si sono allenati per il virus influenzale, giovedì mattina allenamento a Gatteo come venerdì e sabato. L’attaccante Federico Gerardi è sulla via del recupero dopo il guaio muscolare delle settimane scorse: si sta sottoponendo alle terapie con l'obiettivo di tornare nel più breve tempo possibile a disposizione di mister Giovanni Colella. Torna disponibile Scappi, ma è out Ferrani per squalifica.

Inanto nel recupero l'Imolese ha pareggiato contro la Triestina e si è portata a 14 punti in classifica, al terzultimo posto a +2 dal Rimini.

PREVENDITA E’ attiva la prevendita per l’incontro Piacenza-Rimini, in programma domenica 8 dicembre, allo stadio “Garilli”, con inizio alle ore 15 (arbitro Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Carrelli di Campobasso e Veronica Vettorel di Latina).

I tagliandi del Settore Ospiti (Curva Sud – 1.632 posti) potranno essere acquistati, al prezzo di € 12 + diritti di prevendita (Under 14 al costo di € 2), on-line collegandosi al sito Vivaticket (www.vivaticket.it) o nei seguenti punti vendita:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica di San Marino (0549.905767)

I tagliandi si potranno acquistare entro le ore 19 di sabato 7 dicembre, il giorno della gara la biglietteria del Settore Ospiti resterà chiusa.