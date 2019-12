Torna la seconda edizione della festa di natale riminese dedicata ai cani, ai canili alle adozioni

Eventi

Rimini

| 18:05 - 04 Dicembre 2019

Foto di repertorio.

Dopo il successo dell' anno scorso, torna in occasione della festa di natale, l'incontro rivolto a tutti i cani affidati dal canile. Un’occasione per incontrarsi e ricordare che l’adozione non termina con le foto fatte prima di varcare l’uscita insieme al nuovo amico a quattro zampe.



Appuntamento sabato 7 dicembre alle ore 10.30 per la partenza alle 11 dopo una breve presentazione per la passeggiata intorno all’area campestre del canile comunale "Stefano Cerni". Rientro per le 12 aperitivo, pesca di beneficenza, mercatino natalizio e dalle 14 visite guidate del canile. Alle 16 chiusura dell'evento.



Un’esperienza di arricchimento che vuole a migliorare la comunicazione tra i cani che hanno trovato famiglia e i loro nuovi compagni di vita insieme agli istruttori, operatori e volontari per una grande passeggiata comune coi cani ancora (per poco) ospiti del canile. La passeggiata è aperta ai cani in grado di viversi bene i momenti di socialità.



La novità di quest'anno è la realizzazione della pallina di natale personalizzata con la foto del proprio cane. Ad attendere gli affezionati anche il calendario del canile comunale Stefano Cerni, addobbi natalizi, segnalibri e tanto altro ancora.