Convegno su eolico offshore nel mar Adriatico a Rimini, in un momento di forte dibattito sul tema

Eventi

Rimini

| 17:56 - 04 Dicembre 2019

Foto del Comune di Rimini.

Venerdì 6 dicembre alle 9.30 in sala Marvelli della Provincia di Rimini si terrà il convegno "Eolico Offshore in Adriatico - Un progetto possibile promosso da Energia Wind 2020 srl" in collaborazione con la Provincia.



Oltre a fare il punto sulla crescita dell’energia da fonti rinnovabili, sarà presentato un progetto pensato per soddisfare, grazie all’energia del vento, il fabbisogno energetico locale riducendo al contempo le emissioni di CO2. Il progetto, che prevede un impianto eolico offshore al largo della nostra costa, verrà rapportato ad altre esperienze europee.



Sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Provincia Riziero Santi e dell’assessore all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini, cui seguiranno interventi di esperti del mondo istituzionale, accademico e scientifico. La conclusione sarà affidata all’assessore regionale Emma Petitti.