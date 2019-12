Cosa fare a Rimini dal 6 all'8 dicembre: i migliori eventi del weekend

Eventi

Rimini

| 09:44 - 05 Dicembre 2019

Le feste di Natale nel centro storico di Rimini, foto Riccardo Gallini.

Il Natale è ormai alle porte. Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!



IN EVIDENZA



Pre adunata degli alpini che convoca a Rimini i circa 4500 capigruppo provenienti da tutta Italia. L'iniziativa culmina domenica 8 dicembre con la cerimonia alpina che prevede la sfilata dei 4.500 capigruppo dall'Arco d'Augusto fino al ponte di Tiberio con cerimonia dell’alzabandiera. La sfilata inizierà alle ore 10 circa per terminare alle ore 12. Leggi la notizia completa.



MUSICA



Sabato 7 dicembre al Teatro Galli di Rimini, nell'ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera", concerto di Enrico Pace. Il pianista eseguirà Harmonies poétique et religieuses S.173 di Franz Liszt. Inizio concerto ore 21, ingresso a pagamento.



Domenica 8 dicembre, Rimini Classica propone al Museo della Città, Sala del Giudizio, via Tonini 1, un concerto con la voce di Cristina Di Pietro, accompagnata da un trio d’eccezione formato da Aldo Zangheri alla viola, Massimo Marches alle chitarre e ai cori e Alessandro Governatori al contrabbasso. Il concerto, che è dedicato interamente a Sting, sia del periodo dei Police, sia del periodo da solista, toccherà tutti i capolavori del cantante britannico. Info e programma.



Domenica 8 dicembre il Centro Commerciale I Malatesta (Rimini Fiera Sud), festeggia il 16esimo compleanno con un originale concerto e maxi torta.

Musica dedicata al ballo romagnolo e rassegna “Dolci note di Natale con la Filarmonica città di Rimini”, diretta dal m° Jader Abbondanza. Ingresso libero. A seguire taglio della maxi torta offerta da Coop. Leggi notizia completa.



Natale al Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria, concerti e risate. La minirassegna prevede due date, domenica 8 e domenica 15 dicembre. Domenica 8 dicembre alle 16.30 è di scena il jazz col santagatese Pierluigi “Staggia” Vicini & friends, che saliranno sul palco per Natale in Jazz, un concerto di improvvisazione jazz pensato appositamente per il Teatro Mariani. Il gruppo ci avvolgerà nelle calde note del grande jazz, tra standard e rivisitazioni in chiave natalizia, con tre musicisti fenomenali: Pierluigi Vicini, in arte Dom Stage, al sassofono; Marco Vienna alla chitarra; Stefano Travaglini, contrabbasso. L’esibizione prevede sketch natalizi e grande musica per brindare alle Feste. Leggi la notizia completa.



PER LA FAMIGLIA



Domenica pomeriggio 8 dicembre nel Borgo di San Giuliano di Rimini, le associazioni di volontariato del territorio si danno appuntamento con il consueto mercatino natalizio. Oltre 30 associazioni di volontariato del territorio riminese si danno appuntamento al Borgo per un pomeriggio speciale. Artisti di strada animeranno viale Tiberio addobbato con le bancarelle con tante idee per il tuo Natale solidale. Alle ore 17.30 presso lo stand de La Società de Borg ci si potrà scaldare insieme con vin brulé e cioccolata calda. A seguire l’originale Lotteria Solidale, con biglietti offerti gratuitamente a tutti i visitatori. Leggi la notizia.



In piazza Cavour nel centro storico di Rimini, vanno in scena tre domeniche a cura di Cartoon Club, il Festival Internazionale Cinema di Animazione, Fumetto e Games, che animerà la Piazza con il tema delle favole, attraverso l’apparizione di personaggi “famosi” che coinvolgeranno grandi e piccini nelle loro fantastiche storie. Domenica 8, 15, 22 dicembre 2019 nella Vecchia Pescheria, i bambini possono incontrare i personaggi di Alice, lo stravagante coniglio, il cappellaio matto e il Brucaliffo che la aiutano a ritrovare la strada di casa, mentre in città strani personaggi invitano i bambini a raggiungere Alice nel paese delle meraviglie. Orario: 15.30 - 20.00 Ingresso libero. Leggi la notizia.



Il grande albero comunitario, l’angelo che scende dal campanile, i presepi viventi lungo le strade del paese, il percorso dei “presepi d’arte” e “La notte santa” del poeta Gozzano rappresentata dai ragazzi. Sono alcune novità che Sant’Agata Feltria “accende” in occasione de “Il Paese del Natale”, 23esima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco. In programma domenica 1, 8 e 15 dicembre 2019, è l’appuntamento più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, e richiama migliaia di visitatori da tutta la penisola. Leggi la notizia completa.



Il nuovo "Presepe del Mare" calato dai sub nella grande vasca dell'Acquario di Cattolica inaugura la mostra "I Presepi sommersi 8 dicembre-6 gennaio 2020.

La rassegna di presepi d’arte in terracotta e ceramica si arricchisce della poetica Natività firmata dall’artista Maria Cristina Sintoni e dà il via alla stagione delle feste nella struttura Costa Edutainment di Cattolica. Leggi la notizia completa.



A Santarcangelo torna l'EcoNatale. Inaugurazione domenica 8 dicembre (ore 16,30). Sono una quarantina gli eventi in programma fino al 6 gennaio fra mercatini, concerti, spettacoli, mostre e presepi, mentre le luminarie che abbelliscono i borghi del centro con i versi dialettali dei poeti santarcangiolesi quest’anno sono presenti anche in alcune frazioni con il simbolo caratteristico della chiocciola di Cittaslow. Leggi la notizia completa.



Da sabato 7 dicembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020 tornano a Rimini i presepi di sabbia nella splendida cornice del mare d'inverno. Gruppi scultorei a grandezza naturale danno vita a Natività di sabbia e a spettacolari scenografie natalizie, create dagli artisti della sabbia. La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini, con i presepi di sabbia giganti sulla spiaggia di Marina Centro presso i bagni 3-4 e, a Torre Pedrera, al bagno 65. Leggi la notizia.



Sabato 7 dicembre, Santa Claus in Moto: a Rimini una carica di Babbi Natale. Un evento natalizio a favore dell'Associazione di volontariato Onlus Arop., il cui scopo è di sostenere i bambini affetti da malattie oncoematologiche ed altre malattie croniche dell'età pediatrica. Leggi la notizia completa.



TEATRO



Sabato 7 dicembre alle ore 21, è in programma al Teatro degli Atti in via Cairoli nel centro storico di Rimini , lo spettacolo teatrale "Nodo alla Gola". A più di settantanni dall'uscita nelle sale di "Rope - Nodo alla gola" la compagnia Mulino di Amleto Teatro vuole rendere omaggio al maestro Alfred Hitchcock, morto ormai 40 anni fa, portando in scena questo bellissimo thriller psicologico. Oggi come ieri l'animo umano ha un lato oscuro quasi incomprensibile e ciò che spaventa è possedere noi stessi questo germe. Per questo motivo vengono commessi atti abominevoli in una continua sfida senza vincitori. Ingresso a pagamento.



CULTURA



Incontri al Museo degli Sguardi in via delle Grazie 12 a Rimini, domenica 8 "C’era una volta in Messico". Aperture straordinarie del Museo degli sguardi per i festeggiamenti del "Capodanno più lungo del mondo". C’era una volta in Messico, dalle ore 16:00, è un incontro per grandi e piccini sulle musiche e le storie del paese sud americano. La mediatrice culturale e cantante Marcela Huizar proporrà le canzoni ed i racconti più caratteristici del Messico. Durante l'evento sarà svolto anche un laboratorio per bambini dal titolo “Disegno una canzone”. Leggi la notizia.



In occasione del Capodanno più lungo del mondo, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo rimangono aperti per visite straordinarie. Periodo di svolgimento: 8, 23, 25, 26, 30, 31 dicembre 2019; 1, 6 gennaio 2020. Ingresso a pagamento.



Dal 6 all'8 dicembre la creatività di Matrioska Lab Store, torna all'ala nuova del Museo di Rimini con una edizione da record. Più di 80 artigiani, mai così tanti, in grande maggioranza donne, un progetto dedicato all’illustrazione per bambini negli spazi della ex Casa della Pace, tre mostre, le collaborazioni con Università e Ordine degli Architetti, tre iniziative per il sociale: ecco il ‘mercatino’ di Natale secondo Matrioska Lab Store. Leggi la notizia completa.



MERCATINI



Fiera delle Domeniche di Dicembre a Rimini: nelle domeniche prima di Natale, 1, 8, 15 dicembre 2019. Mercatino per la vendita di prodotti non alimentari in centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV Novembre e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di Piazzale Gramsci.