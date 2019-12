Centro Commerciale I Malatesta festeggia compleanno con un originale concerto e maxi torta

Eventi

La Banda città di Rimini ai Malatesta.

Domenica 8 dicembre alle ore 17.00 in occasione del 16° compleanno del Centro Commerciale I Malatesta, la Banda città di Rimini, diretta dal m° Jader Abbondanza si esibirà in un originalissimo e divertente concerto. Ingresso libero. A seguire taglio della maxi torta offerta da Coop.

La Banda città di Rimini, con la partecipazione straordinaria di Claudio Nanni e altri bravissimi solisti presenteranno la vera storia della musica da ballo romagnola, dalle sue origini ottocentesche agli Anni Settanta del Novecento. Ritmi antichi e ritmi moderni si succederanno descrivendo l'evoluzione di un genere musicale divenuto ostinatamente "romagnolo" sebbene abbia origini segnatamente cosmopolite.

Il viaggio sonoro inizierà coi tradizionali balli staccati. Poi i valzer, le polche e le mazurche provenienti da Vienna e da Parigi che rivoluzionarono le abitudini sociali consentendo ai ballerini di abbracciare (fisicamente) il proprio partner. Passaggio essenziale per comprendere le origini del liscio sarà il repertorio del violinista Carlo Brighi detto Zaclèn(1853-1915) che affondando le radici nel repertorio popolare ha disegnato un genere proprio, esempio compositivo da tutti imitato.

Un'assoluta novità saranno le musiche da ballo composte per banda dal longianese Giovanni Magnani (1846-1922). Alcuni nomi di compositori, come Giulio Faini (1874-1935), Romolo Zanzi (1885-1952), Ruggero Grisoli(1889-1946), che fecero la storia del ballo e che sono stati relegati nella terra dell'oblio, saranno riproposti con i loro più gloriosi brani, spesso incisi su introvabili dischi a 78 giri. Quindi lo stimatissimo Ferrer Rossi (1910-1986) e, per finire, Secondo Casadei (1906-1971), bandiera musicale che non necessita di presentazioni. Tutte queste storie saranno ricomposte (termine più che appropriato) dalla Banda di Rimini in uno spettacolo che definirà un nuovo e storicamente più corretto universo della musica da ballo romagnola.

Grazie per la competente collaborazione a Roberto Siroli e al musicologo Franco dell’Amore.



Da Sabato 7 dicembre pv. presso la biglietteria del teatro A. Galli sarà possibile acquistare in prevendita al prezzo speciale di 10 € i biglietti per il Gran Concerto dell’Epifania della Banda Città di Rimini in programma presso il teatro Galli lunedi 6 gennaio 2020 alle ore 17. Gli orari della biglietteria sono i seguenti: dal martedi al sabato dalle ore 10 alle 14, martedi e giovedi anche dalle 15 alle 17.30.