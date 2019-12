A borgo San Giuliano di Rimini i migliori piatti e bicchieri della tradizione con "Saperi e sapori"

Eventi

Rimini

04 Dicembre 2019

Borgo San Giuliano torna a ospitare i migiori piatti e calici della tradizoine con "Saperi e Sapori in Città", iniziativa della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che torna dal 4 al 6 dicembre in collaborazione con i ristoratori del Borgo San Giuliano e del centro di Rimini.



In 17 locali riminesi si potrà cenare con un piatto tipico accompagnato dal vino di una cantina del territorio. Si va dal brodetto alla riminese alla polenta al ragù, dalla spianata con porchetta alla salsiccia in umido con i gobbi, dalla ciabatta con salsiccia nostrana sino ai cappelletti . Ognuno si può sbizzarrire ma il tema resta sempre in vino d' accompagnamento. Ogni ristorante proporrà un piatto della tradizione, alle cantine riminesi è stato chiesto di studiare un abbinamento particolare ed audace che segua il filo conduttore della nostra rebola e del nostro sangiovese. Non mancheranno le proposte novità con produzioni vinicole particolari presenti nel nostro territorio.



Tre serate dedicate al buon vino del riminese ed al racconto del territorio. La prenotazione è obbligatoria e va fatta direttamente al ristorante: il prezzo è comprensivo di piatto, calice di vino, mezza acqua e coperto.



I ristoranti partecipanti all'iniziativa sono: Agrofficina, AmoRimini, Angolo Divino, Barafonda, Beach Restaurant, Caffè il Borgo Rimini, Circus Paninificio caffè, La Esse Romagnola, La MiMama, Nud e Crud, Osteria de Borg, Osteria Io e Simone, Retroborgo , Ristorante dallo Zio, Sotto Sale, Strampalato, Trattoria La Marianna.