Rimini, talentuosa artista di 8 anni dona un sorriso ai bimbi malati

Attualità

Rimini

| 08:24 - 05 Dicembre 2019

I Dottor Clown di Rimini.

Una t-shirt e una sacchetta per la merenda: due accessori semplici e sempre in uso per i bambini saranno i protagonisti dell'iniziativa "Bimbi che aiutano bimbi" ideata da Aurea Gosti, imprenditrice Amway per i Dottor Clown di Rimini. Maglia e sacca verranno decorate da Layra, la figlia di Aurea, una talentuosa giovane artista di 8 anni e saranno vendute in diverse occasioni. Il ricavato di questa raccolta fondi speciale sarà devoluto all'associazione per sostenere i corsi di formazione 2019/2020 dei nuovi Dottor Clown, figure importantissime per il benessere psicofisico dei bambini ricoverati in ospedale.

Il Dottor Clown di Rimini è un’associazione che nasce con lo scopo di portare il sorriso negli ospedali, soprattutto ai bambini, ma tante volte anche ai loro genitori e persino agli infermieri e ai dottori. Il loro primo obiettivo è quello di donare un sorriso ai bimbi malati, un frangente di allegria e spensieratezza che li aiuti a superare i momenti più difficili.

Per informazioni aurea.gosti@gmail.com.