Attenzione a percorrere via Trebbio, segnalazione a Riccione

| 15:38 - 04 Dicembre 2019

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una situazione di degrado a Riccione.



L'attenzione del nostro lettore è ricaduta sulle condizioni del manto stradale di via Trebbio, in prossimità di Villaggio Argentina. Una situazione definita «di estremo pericolo, in particolare quando piove e le buche piene d'acqua non sono visibili. Altro problema: è stato abbattuto anche lo specchio che consentiva la visibilità dell'incrocio in con via Primo Maggio e Vanzetti e ora la visibiltà è assente e mette a rischio chi vi transita. Credo che sia necessario transennarla e chiuderla al transito».



La strada collega la provinciale Riccione-Tavoleto. Su di essa non si fa manutenzione da anni e le lamentele dei cittadini finora non sono state accolte. Il nostro lettore sottolinea di aver fatto «innumerevoli segnalazioni fatte al Comune di Misano Adriatico perchè facesse pressione sul vicino Comune di Riccioneper risolvere il problema, ma al momento sono state del tutto inutili. Ci chiediamo se per risolvere il problema dobbiamo aspettare le elezioni a Riccione? Ma visto che la via è frequentata praticamente solo da Misanesi probabilmente anche in quel caso non ci sarebbe interesse alla sistemazione».