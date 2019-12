Cocaina nelle tasche e in casa pronta per lo spaccio, arrestato dai carabinieri di Cattolica

Scuola

Cattolica

| 14:54 - 04 Dicembre 2019

Nel pomeriggio di martedì i carabinieri della tenenza di Cattolica hanno arrestato a seguito di attività d'indagine un 32enne albanese per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine e risiedeva in Italia da tempo.



I militari lo hanno sorpreso all’esterno della propria abitazione a Gabicce Mare (PU) con una modica quantità di cocaina, situazione che ha innescato la perquisizione domiciliare rinvenendo, accuratamente occultati, grammi 12 della medesima sostanza nonché la somma di 320 euro ritenuti provente dell’attività di spaccio, più il materiale per il confezionamento.



Espletate le formalità di rito nella mattinata di mercoledì, l’uomo è stato accompagnato innanzi all’autorità giudiziaria di Pesaro per il rito direttissimo.