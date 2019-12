Cronaca

Rimini

| 14:48 - 04 Dicembre 2019

Un sassarese di 39 anni, già ospite della comunità di San Patrignano a Rimini, è stato arrestato dai carabinieri di Coriano per reati predatori.



La procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Sassari ha emesso un ordine per la carcerazione a carico dell’uomo, dovendo scontare oltre 2 anni di pena per reati predatori. Di conseguenza è stato disposto l’accompagnamento nella casa circondariale di Rimini, dove è attualmente recluso.