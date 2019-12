Beach tennis, venti coppie iscritte al campionato maschile di Viserba

Sport

Rimini

| 14:17 - 04 Dicembre 2019

In gara anche la coppia Stefano Venturi - Roberto Cressi.

E’ partito martedì il 23° campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Prima fase a gironi con due raggruppamenti da 10 squadre, con master finale in programma nel mese di febbraio. Subito grande equilibrio nel girone A, dove nessuna formazione riesce ad imporsi con punteggio rotondo per 3-0, mentre nel B partono con il piede giusto le coppie favorite Urbini-Drudi e Bertozzi-Zoli. Da segnalare il ritorno nel campionato del pluri-scudettato Roberto Cressi, in coppia con il compagno storico Stefano Venturi. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Girone A. Vittorie per 2-1 di Zammarchi-Torroni su Filippi-Pari, Antonelli-Galli su Bernardi-Paci, Cressi-Venturi su Brugnettini-Bubani e Rinaldi-Alvisi su Marone-Agostinelli. In posticipo giocheranno Broccoli-Gessaroli contro Cimatti-Lombini.

Classifica: Zammarchi-Torroni, Antonelli-Galli, Cressi-Venturi, Rinaldi-Alvisi 2; Filippi-Pari, Bernardi-Paci, Brugnettini-Bubani, Marone-Agostinelli 1; Broccoli-Gessaroli, Cimatti-Lombini 0.

Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Urbini-Drudi su Amati-Donini e Bertozzi-Zoli su Filippini-Bevitori, mentre si misura per 2-1 è il successo di Angeli-Greco su Fabbri-Ceci. In posticipo giocheranno Zannoni-Cimatti contro Balacchi-Gambuti e Ferri-Bugli contro Amadori-Lorenzi.

Classifica: Urbini-Drudi, Bertozzi-Zoli 3; Angeli-Greco 2; Fabbri-Ceci 1; Zannoni-Cimatti, Balacchi-Gambuti, Ferri-Bugli, Amadori-Lorenzi 0.

Martedì prossimo è in programma la seconda giornata.