Calcio dilettanti, il Tropical Coriano cala il settebello sul mercato: l'asso è l'esperto Ballarini

Sport

Rimini

| 13:50 - 04 Dicembre 2019

Marco Ballarini con la maglia del Corticella (foto sito club).





Si accende il mercato dilettanti. La Savignanese oltre ad Andrea Gadda, approdato alla Marignanese, ha svincolato Alessandro Castellano e Marcello Luzzi. In arrivo il difensore Andrea Gabrielli dal Cattolica SM.



In Eccellenza rivoluzione al Tropical Coriano, matricola del campionato, al quart'ultimo posto con 12 punti con due ko di fila dopo un pareggio. In questo momento sarebbe ai playout. Arrivano il portiere under (2001) cresciuto nel Rimini e ora al Classe Nicolas De Marzo; i centrocampisti Marco Ballarini, Fabio Cuomo e Antonio Guarino dalla Marignanese, anche lui under come Federico Chiussi. Gli attaccanti Pietro Collini e Alain Intili. Il mercato non è chiuso: si cerca un difensore centrale per colmare l'assenza di Costantini che si è infortunato.

Il pezzo forte è sicuramente Ballarini, classe 85, proveniente dal girone A dell'Eccellenza, ex Corticella, Progresso, Cattolica, Savignanese, Verucchio. Una curiosità: Zagnoli e Ballarini hanno giocato assieme per due stagioni a Verucchio in Eccellenza e in serie D. Mister Zagnoli conta anche sui gol di Collini proveniente dalla Sampierana (lo scorso anno 19 gol). Dal campionato di Promozione arriva anche l'altro attaccante Intili (Gatteo).



PARTENZE Lasciano la squadra di Zagnoli il portiere Jacopo Romani (Novafeltria), i centrocampisti Andrea Pasini (Verucchio) e Nicola Palazzi, e l'attaccante Adrian Dumitru (Russi).



PARTENZE Lasciano la squadra di Zagnoli il portiere Jacopo Romani (Novafeltria), i centrocampisti Andrea Pasini (Verucchio) e Nicola Palazzi, e l'attaccante Adrian Dumitru (Russi).