Il Palacongressi di Rimini premiato come miglior location nazionale per convention

Attualità

Rimini

| 12:14 - 04 Dicembre 2019

Palacongressi di Rimini.

Il Palacongressi di Rimini di Italian Exhibition Group sul podio della Live Communication Week organizzata da Adc Group. La manifestazione, che ha riunito per la prima volta nella medesima località il BEA Best Event Award e il BEA World, la scorsa settimana ha portato a Milano circa duemila professionisti del settore degli eventi e del marketing – tra i partecipanti agenzie e importanti brand da tutto il mondo – ed è culminata nelle cerimonie di assegnazione dei riconoscimenti che le due manifestazioni dedicano ogni anno alla filiera sia a livello nazionale che internazionale. Un settore che solo in Italia vale all’incirca 884 miliardi di euro di investimenti, come attestato da una ricerca realizzata da AstraRicerche per ADC Group.



Tra i premi, quello internazionale alla Miglior Conference & Convention Location è andato al Palacongressi di Rimini, che ha avuto la meglio all’interno di una cinquina di centri congressi europei – di Lisbona, Amsterdam, Praga e Zagabria – all’avanguardia.



Il Palacongressi di Rimini si era già aggiudicato il Premio come miglior location nazionale nel 2016 e nel 2017. Oltre al premio per le migliori location e destinazioni sono stati assegnati numerosi premi alle agenzie di comunicazione più importanti del mondo per varie categorie di eventi tra cui: eventi culturali, trade show, eventi B2B, conferenze e congressi, eventi pubblici, eventi low budget, ecc. Le varie giurie erano composte da riconosciuti esperti del settore: marketing manager, direttori creativi di importanti brand che investono in eventi e rappresentati delle principali associazioni di categoria nel mondo come MPI ed PCMA.



A convincere i membri della giuria ad assegnare l’importante riconoscimento al Palacongressi di Rimini sono stati, oltre alla bellezza, modernità e funzionalità, i congressi internazionali già in calendario per il 2020, l’impegno per la sostenibilità (le caratteristiche green sia nell’architettura che nelle buone pratiche di gestione) e per la solidarietà (con l’iniziativa Food4good).



Un riconoscimento indiretto è arrivato inoltre nell’aggiudicazione dei Premi nazionali assegnati dal BEA Festival, dove il Palacongressi di Rimini ha sostenuto la candidatura dell’agenzia Search On con il suo WMF Web Marketing Festival – We Make Future, premiato con il terzo posto nella categoria Evento Format Proprietario.