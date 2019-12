L'attore e fumettista Andrea Santonastaso all'Auditorium della Fiera di Morciano

Eventi

Morciano di Romagna

| 11:04 - 04 Dicembre 2019

Andrea Santonastaso.

Con "Mi chiamo Andrea, faccio fumetti" il bolognese Andrea Santonastaso, figlio di Pippo, voce dei Lunatici del weekend di Rai Radio 2, approda sabato 7 dicembre all’Auditorium della Fiera di Morciano (ore 21,15).

Una biografia, che non è una biografia ma una dichiarazione d’amore quella di Andrea Santonastaso per il grande Andrea Pazienza. Un monologo disegnato. Un omaggio che non vuole omaggiare nessuno. Una dichiarazione di resa di fronte alle sentenze perentorie del destino. L'ennesima constatazione di un Salieri di fronte ad un Mozart.



Andrea Santonastaso, attore oggi, disegnatore di fumetti una volta, racconta, attraverso le parole scritte da Christian Poli, l'arte del più grande disegnatore di fumetti, ma anche pittore, autore, poeta e tanto altro, che il nostro paese abbia avuto: Andrea Pazienza. Lo fa dichiarando la sua impotenza di fronte al talento immenso di questo istrione dei pennelli, dei pennarelli, delle matite, dei gessetti e chi più ne ha più ne metta. Lo fa dichiarando la sua inferiorità, ma anche la sua rabbia di fronte allo spreco cosciente e quasi premeditato di tanta arte pura. Lo fa raccontando Pentothal, Zanardi, Pertini… Lo fa entrando “dentro” a Gli ultimi giorni di Pompeo, soprattutto. E, infine, lo fa disegnando in scena e onorando indegnamente (o tentando di farlo) colui che è stato “il più grande disegnatore vivente”.