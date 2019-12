Basket giovanile, l'Under 18 del Bellaria si esalta contro la Pallacanestro 2.015 Forlì: 58-41

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:33 - 04 Dicembre 2019

La squadra Under 18 del Bellaria Basket.

UNDER 18

Bellaria Basket – Pallacanestro 2.015 Forlì 58-41



Prestigiosa e larga vittoria per l'Under 18 del Bellaria sulla Pallacanestro Forlì 2.015 nella sesta giornata di andata. Le mani sulla vittoria vengono messe già nel primo quarto quando i padroni di casa, scatenati, segnano con continuità lasciando le briciole agli avversari (18-5). Gli altri parziali sono equilibrati, ma il gap non si ricuce anzi si amplia seppure di poco. Tre giocatori in doppia cifra tra i padroni di casa con Souihi scatenato (20 punti). Dal'altra parte solo Monti in doppia cifra (11).

Prossimo turno domenica in trasferta contro l’Aics Junior Basket Forlì

Il tabellino

BELLARIA BASKET: Canducci, Zonzini 4, Zamagni, Barbato, Maggioli 15, Boni, Candelieri, Souihi, 20, Gorini 6, Arecco, Donati 14, Lumini. Allenatore: Ricciotti

PALLACANESTRO 2.015 FORLI': Pizzardi, Amadei 2, Bonoli 3, Brighi 5, Brunacci, Persiani, Monti 11, Paggetti 7, Gardini, Poli 2, Perugini 5, Gardini 6. Allenatore: Griffin

Arbitro: Macellaro di Rimini

Parziali: 18/5 - 14/15 - 13/11 – 13/10



UNDER 15

Sporting Club Cattolica – Bellaria Basket 48-44

Sconfitta di misura per il Bellaria sul parquet dello Sporting Club Cattolica per 48-44. La partita è stata combattuta e ben giocata con gli avversari che hanno allungato nel secondo parziale fino a prendere anche 11 lunghezze di vantaggio. La squadra di Ricciotti, però, non si mai disunita e trascinata dai suoi frombolieri Lumini e Ricciotti – hanno chiuso in doppia cifra - ha rimontato vincendo di misura gli ultimi due tempi con il finale che si è giocato punto a punto e i padroni di casa a realizzare una tripla allo scadere. Prossimo match lunedì 9 alle 17,45 in casa contro la Pol. Cesenatico 2000.

Il tabellino

SPORTING CLUB CATTOLICA: Perazzini 2, Cavazzini 2, Errede 7, Casadei 4, Concordia 11, Carloni 4, Morini 7, Scurati 11, Sartini, Spezi, Galli, Pretolani. All. Cotignoli.

BELLARIA BASKET: Ricciotti 13, Lumini 15, Raschi 2, Bussi 6, Polanco 4, Parini 4, Bisacchi, D’Alessandro, Spazzoli, Mininno, Semprini. All. Ricciotti

PARZIALI: 10-9, 17-9, 9-11, 12-15