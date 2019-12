Basket giovanile, Under 18 Titans/RBR sconfitta nel finale in casa della Fortitudo 60-55

Sport

| 08:41 - 04 Dicembre 2019

Gioca una super partita, la Pallacanestro Titano/RBR, ma viene sconfitta in casa della Fortitudo agli ultimi possessi. Il risultato finale, 60-55, racconta relativamente poco di una partita giocata dai Titans con buonissima intensità e grande concentrazione, voglia di fare e massima determinazione.



𝐏𝐑𝐈𝐌𝐎 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎. La partenza è di quelle che fan ben sperare, col 2-9 esterno che manda segnali sulla voglia sammarinese in terra emiliana. La Fortitudo chiama time-out ma non riesce a frenare l’emorragia, con la squadra di coach Padovano che gioca in attacco in maniera superba e tiene in difesa alla grande, portandosi a fine primo quarto sul +8 (12-20). Poi i bolognesi reagiscono, aumentano l’intensità e si fanno sotto, pareggiando già al 15’ a quota 23 e sorpassando sul 26-23. Insomma, un 14-3 di parziale per nulla positivo che riempie d’entusiasmo la squadra locale. Di buono c’è che la Pallacanestro Titano/RBR non si perde d’animo e con un ottimo Semprini rimette il naso avanti all’intervallo (29-30).



𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎. Di rientro dagli spogliatoi è la Fortitudo ad avere l’approccio migliore, piazza un break di 13-1 e va sul 42-31. I Titans soffrono, ma reagiscono ancora una volta con grande personalità e con le giocate di Palmieri e Campajola ricuciono un po’ di margine fino al 46-39 del 30’. Si rosicchia qualcosa anche a inizio quarto periodo e così i nostri ci credono. A due minuti dalla sirena la Pallacanestro Titano/RBR sbaglia il possibile -3 da sotto e subisce il contropiede del 57-50. Poi non si segna fino a 50” dalla fine, con Semprini che a quel punto infila la gran tripla del -4 dall’angolo (57-53). I Titans mordono in difesa, recuperano palla e Palmieri va ad appoggiare il -2. Mancano 34 secondi, la Fortitudo chiama time-out e poi torna in campo organizzando l’attacco. Allo scadere dell’azione, con Simon a tentare la tripla, arriva il fallo sammarinese. Finisce lì la partita, perché Simon ai liberi fa 3/3 e dall’altra parte non succede nulla di significativo. 60-55. Peccato davvero, ma gran partita.



Il tabellino

𝐅𝐎𝐑𝐓𝐈𝐓𝐔𝐃𝐎 𝐁𝐎𝐋𝐎𝐆𝐍𝐀 – 𝐏𝐀𝐋𝐋. 𝐓𝐈𝐓𝐀𝐍𝐎/𝐑𝐁𝐑 𝟔𝟎-𝟓𝟓



𝐅𝐎𝐑𝐓𝐈𝐓𝐔𝐃𝐎: Battilani 10 (5/6), Zanetti 7 (3/4, 0/3), Micheletto 4 (1/1, 0/2), Branchini 10 (2/4, 2/6), Longagnani (0/2, 0/3), Tornimbeni 2 (1/1), Marini 2 (1/1), Giacomi 2 (1/4, 0/1), Simon 16 (3/6, 2/8), Buscaroli 7 (2/3, 1/7), Biasco, Gibertini. All.: Politi.



𝐓𝐈𝐓𝐀𝐍𝐎/𝐑𝐁𝐑: Torelli (0/1 da tre), Gaspari 5 (1/1, 1/7), Alviti 3 (1/2 da tre), Palmieri 14 (4/9, 2/5), Riva (0/1 da tre), Campajola 5 (1/5, 1/1), Pasolini (0/1 da tre), Semprini 20 (6/9, 2/5), Buzzone 5 (2/5), Syla, Flan 3 (1/7, 0/1), Buo. Padovano.



𝐏𝐚𝐫𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢: 12-20, 29-30, 46-39, 60-55.