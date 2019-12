Rimini, pre adunata degli alpini con fanfara e sfilata in città

Eventi

Rimini

| 08:03 - 04 Dicembre 2019

Alpini a Rimini.

Pre adunata degli alpini che convoca a Rimini i circa 4500 capigruppo provenienti da tutta Italia. L'iniziativa culmina domenica 8 dicembre con la cerimonia alpina che prevede la sfilata dei 4.500 capigruppo dall'Arco d'Augusto fino al ponte di Tiberio con cerimonia dell’alzabandiera. La sfilata inizierà alle ore 10 circa per terminare alle ore 12. La sfilata di domenica 8 conclude una tre giorni che ha inizio venerdì 6 a San Marino con l’incontro tra i rappresentanti dell’Ana e le autorità della Repubblica di San Marino a cui farà seguito, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra "Noi della Bolognese - Romagnola" sulla storia della sezione negli spazi del Museo della Città di Rimini di via Tonini.

Nella giornata di sabato 7, presso Rds Stadium, l’incontro nazionale dell’associazione sul tema “Futuro associativo i prossimi 100 anni” che precederà la sfilata programmata domenica 8 che avrà inizio alle ore 10 con l’alzabandiera e, di seguito, la sfilata per le vie del Centro storico della città.