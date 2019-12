Santa Claus in Moto: a Rimini una carica di Babbi Natale al presepe di sabbia

Eventi

| 07:55 - 04 Dicembre 2019

Santa Claus Rubicone Bikers Benefit.

Sabato 7 dicembre, un evento natalizio a favore dell'Associazione di volontariato Onlus Arop., il cui scopo è di sostenere i bambini affetti da malattie oncoematologiche ed altre malattie croniche dell'età pediatrica. La partecipazione e l'invito è aperto a tutti i motociclisti di ogni genere e moto e a tutti coloro che vogliono portare un semplice sorriso ai piccoli della Casa di Accoglienza Arop, attraverso piccoli doni acquistati con le donazioni versate all' Arop. Le donazioni, di dieci euro come quota di partecipazione, si possono raccogliere in anticipo presso il City Bar (viale Carducci, 157 - Cesenatico) il venerdì, sabato e domenica e presso il Circolo Arci Sant'Angelo (via Alessandro Volta, 24 Sant'Angelo di Gatteo) il mercoledì, per permettere di acquistare i regali in tempo utile. Il programma prevede il ritrovo presso il Presepe di Sabbia di Rimini, con partenza in direzione della Casa di Accoglienza Arop dove si svolge una merenda con i bambini e la consegna dei doni. Orario: alle 14 Incontro al Presepe di Sabbia, alle 14.30 partenza, alle 15 merenda e consegna dei doni.