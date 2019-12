Esce di strada sull'A14 e l'auto finisce sott'acqua nel fossato, morto un 71enne

Cronaca

Cesena

| 19:38 - 03 Dicembre 2019

Incidente stradale mortale, attorno alle 14 di oggi, (martedì 3 dicembre) sulla corsia nord dell'A14, nei pressi dell'area di servizio di Bevano sul tratto di Cesena nord. A perdere la vita Giuseppe Marinelli, 71anni, nativo e residente a Fermo, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo una prima ricostruzione l'uomo procedeva al volante di una Fiat Panda, con accanto un'anziana donna di 86 anni quando, per cause ancora da chiarire, l'auto è uscita di strada in un tratto, nei pressi di un cavalcavia, non protetto da guard-rail. Dopo una decina di metri la vettura si è completamente ribaltata in un fossato solitamente asciutto, ma dove in questi giorni, a causa delle forti piogge, vi è circa un metro d'acqua. Nulla da fare per il conducente rimasto bloccato al posto di guida e probabilmente morto per annegamento. L'anziana, con ferite di media gravità, è invece riuscita ad uscire dall'abitacolo. Sul posto gli agenti della Polstrada, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, oltre a quello di Autostrade.