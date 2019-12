Rimini, tornano i presepi di sabbia a Marina Centro e Torre Pedrera

Eventi



03 Dicembre 2019

La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini, con i presepi di sabbia giganti.

Da sabato 7 dicembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020 tornano a Rimini i presepi di sabbia nella splendida cornice del mare d'inverno. Gruppi scultorei a grandezza naturale danno vita a Natività di sabbia e a spettacolari scenografie natalizie, create dagli artisti della sabbia. La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini, con i presepi di sabbia giganti sulla spiaggia di Marina Centro presso i bagni 3-4 e, a Torre Pedrera, al bagno 65.



Il presepe di Marina Centro sarà imperniato sui maggiori capolavori scenici di Fellini. Utilizzando solo sabbia e acqua nella realizzazione di queste sculture, artisti della sabbia provenienti da mezza europa si alterneranno nelle varie fasi delle sculture per dare armonia e bellezza ad un Presepe mai visto. Il presepe sarà al coperto su una superfice di oltre mq. 700. L’area ospita anche un colorato e vivace mercatino di artigianato con prodotti natalizi fatti a mano.

Il 30 novembre e il 1° dicembre sarà possibile visitare il presepe in presenza degli scultori che lo hanno realizzato. Orario Villaggio: dal lunedì al venerdì 14:30 – 18:30; festivi e prefestivi 09:30 – 19:00. Apertura vacanze di Natale dal 22 dicembre al 6 gennaio: 09:30 – 20:00. Gruppi e scolaresche: 10:30 – 12:30 tutti i giorni solo su prenotazione. Ingresso libero per bambini fino ai 120 cm. Tariffa d'ingresso 2 €.