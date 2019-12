Beach tennis, Mazzotti-Teodorani e Toracci-Olei le coppie favorite nel camponato rosa

Sport

Rimini

| 14:46 - 03 Dicembre 2019

Una fase di gioco.



Ripartite. Sulla sabbia del Tennis Viserba ha preso il via lunedì scorso il 15° campionato femminile di beach tennis. Sono 12 le formazioni ai nastri di partenza, suddivise in due gironi all’italiana da 6 squadre. Ci sarà poi una seconda fase a gironi con la disputa di 3 partite supplementari, mentre il master finale è in programma giovedì 13 febbraio. Il livello è sempre elevato e raccoglie le migliori giocatrici della romagna. Dopo la vittoria nell’ultimo campionato, le pluri-scudettate Gloria Mazzotti e Stefania Toracci si “separano”, per unirsi rispettivamente a Monica Teodorani ed Annalisa Olei, amntenendo anche con le nuove compagne i favori del pronostico. Attenzione però a Zannoni-Coscia, Cacchi-Vassura, Zangoli-Cicchetti e Olivi-Macrelli. Ma vediamo nel dettaglio i risultati della prima giornata.

Girone A. Vittoria piena per 3-0 di Zannoni-Coscia su Capriotti-Bevitori, mentre di misura per 2-1 è il successo di Mazzotti-Teodorani su Cacchi-Vassura nel match clou della serata. In posticipo giocheranno Bronzetti-Amati contro Zanzani-Angelico.

Classifica: Zannoni-Cosccia 3; Mazzotti-Teodorani 2; Cacchi-Vassura 1; Capriotti-Bevitori, Bronzetti-Amati, Zanzani-Angelico 0.

Girone B. Vittorie di misura per 2-1 di Toracci-Olei su Gianessi-Marcelletti e Lualdi-Cervellini su Bartolucci-Tononi. In posticipo giocheranno Zangoli-Cicchetti contro Olivi-Macrelli.

Classifica: Toracci-Olei, Lualdi-Cervellini 2; Gianessi-Marcelletti, Bartolucci-Tononi 1; Zangoli-Cicchetti, Olivi-Macrelli 0.

Lunedì prossimo è in programma la seconda giornata.